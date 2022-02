Quand une légende du tennis argentin rend hommage à une autre.

Gabriela Sabatini a vite réagi à la terrible annonce de Juan Martin Del Potro en lui adres­sant un magni­fique message sur ses réseaux sociaux.

« Nous avons vrai­ment apprécié te regarder jouer et tu nous as fait vibrer tant de fois, merci pour tout ce que tu as donné à ce sport que nous aimons tant. Aujourd’hui, tu as une vie devant toi et un long chemin à parcourir, sois toujours très heureux. Nous conti­nue­rons à partager de nombreux autres moments. Je t’aime », a écrit celle qui a gagné l’US Open (en 1990) comme la « Tour de Tandil » (en 2009).