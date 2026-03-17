L’heure est au bilan après le premier Masters/WTA 1000 de la saison et les sacres de Jannik Sinner et Aryna Sabalenka.

Désirant revenir sur la finale dames épique entre la Biélorusse et Elena Rybakina, Sam Querrey, sur le plateau de Tennis Channel, a estimé que c’était sans doute le plus beau match de la saison.

« C’est sans doute le match de l’année jusqu’à présent. Ces deux joueuses ont un jeu simi­laire. C’est un tennis d’at­taque. Qui va réussir ce premier service et enchaîner avec un puis­sant coup droit ou un puis­sant revers ? Vous savez, personne ne veut jouer en défense ici. On l’a vu chez ces deux joueuses. Et à un moment donné dans ce match, on aurait pu croire que Rybakina allait l’emporter en deux sets, mais Sabalenka a fait un travail incroyable pour revenir dans la partie, sans jamais aban­donner, et au troi­sième set, elle menait à nouveau d’un break. On l’avait vue mener d’un break en Australie, elle avait perdu l’avan­tage, on pensait que ces souve­nirs allaient peut‐être refaire surface, et bien sûr, elle a su surmonter cela. »