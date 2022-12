Près d’un an après avoir mis défi­ni­ti­ve­ment un terme à sa belle carrière profes­sion­nelle lors de l’Open d’Australie 2022, Samantha Stosur a été dési­gnée capi­taine de l’Australie pour la United Cup, une nouvelle compé­ti­tion mixte par équipe qui aura lieu du 29 décembre au 8 janvier à Sydney. Et d’après l’an­cienne 4e joueuse mondiale, son équipe, avec un Kyrgios motivé, sera forcé­ment diffi­cile à battre.

« Je pense que ce sera une expé­rience formi­dable de s’as­seoir là pour regarder Nick Kyrgios, Alex de Minaur, Ajla Tomljanovic, Zoe Hives ou Maddy Inglis, et tous ceux qui joue­ront contre eux. Il n’y a pas de meilleure place que de jouer à la maison, je suis sûre que ça va être super exci­tant. Ce n’est pas un secret que Nick aime l’en­vi­ron­ne­ment d’équipe, jouer dans un groupe et dans une équipe, car cela semble faire ressortir son meilleur tennis. Je suis sûr que la United Cup ne sera pas diffé­rente de ce que nous l’avons vu faire dans ce genre de situa­tions aupa­ra­vant. Il aime jouer à la maison, et ce sera à la Ken Rosewall Arena et j’es­père qu’il y aura beau­coup de monde et d’ex­ci­ta­tion. Cela va être très amusant. »