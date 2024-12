Le person­nage Nick Kyrgios s’ap­prête à faire son retour sur le circuit ATP, et durant son absence, il ne s’est pas fait que des amis…

Après des décla­ra­tions à l’en­contre de Nicolas Mahut, Jannik Sinner ou encore Max Purcell (récem­ment suspendu pour une viola­tion du système antid­poage), l’Australien s’at­tire les foudres de nombreuses person­na­lités du tennis, comme par exemple Marion Bartoli.

La vété­rane Italienne Sara Errani partage l’avis de la Française, alors même qu’elle a avoué être plutôt fan de Kyrgios à la base.

« Je ne le connais pas person­nel­le­ment. Il a une très forte person­na­lité et je l’ai toujours apprécié. Le regarder jouer est un spec­tacle. En pensant à ma person­na­lité, je ne devrais pas l’aimer, mais je l’aime bien. Dernièrement, il a fait quelques commen­taires néga­tifs et malheu­reux : dans ce cas, je ne l’aime pas tant que ça. Je ne parle pas seule­ment de ce qu’il a dit sur Sinner. Il a fait des décla­ra­tions assez fortes. Tout ça alors qu’il n’est pas présent est joue moins… il semble égocen­trique et je ne l’aime pas beaucoup. »