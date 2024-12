Récemment de passage sur le podcast Supernova, la fina­liste de l’édi­tion 2012 de Roland‐Garros et actuelle 105e mondiale, Sara Errani, a abordé de nombreux sujets dont l’af­faire de dopage impli­quant son compa­triote, Jannik Sinner.

Et les mots de l’an­cienne 5e joueuse mondiale sont très mesurés.

« L’affaire de dopage de Jannik Sinner ? Nous en parlons entre nous dans les vestiaires. Et nous sommes arrivés à la conclu­sion que ce n’est pas facile, que chaque cas a ses nuances et il n’est pas possible de géné­ra­liser. Il faut savoir comment tout s’est passé, c’est diffi­cile. Il faut améliorer le timing car il y a des athlètes qui ont attendu des mois et des mois, alors que d’autres ont résolu le problème en deux ou trois jours. »