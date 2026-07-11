Blessé au poignet depuis le tournoi de Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz a déjà manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s et Wimbledon.
Et son retour à la compétition n’est pas pour tout de suite car il a également déclaré forfait pour le Masters 1000 du Canada, qui se déroulera à Montréal du 2 au 13 août.
Néanmoins, le septuple lauréat en Grand Chelem s’est montré rassurant dans un nouveau post Instagram, où il dévoile ses progrès à l’entraînement.
Serena Williams en personne a commenté en lui apportant son soutien et en prévenant la concurrence, avec le message suivant : « Ils ne sont pas prêts »
July 11, 2026
Peut‐être peut‐on imaginer une association en double mixte à l’US Open…
Publié le samedi 11 juillet 2026 à 15:58