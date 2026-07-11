Blessé au poignet depuis le tournoi de Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz a déjà manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s et Wimbledon.

Et son retour à la compé­ti­tion n’est pas pour tout de suite car il a égale­ment déclaré forfait pour le Masters 1000 du Canada, qui se dérou­lera à Montréal du 2 au 13 août.

Néanmoins, le septuple lauréat en Grand Chelem s’est montré rassu­rant dans un nouveau post Instagram, où il dévoile ses progrès à l’entraînement.

Serena Williams en personne a commenté en lui appor­tant son soutien et en préve­nant la concur­rence, avec le message suivant : « Ils ne sont pas prêts »

Peut‐être peut‐on imaginer une asso­cia­tion en double mixte à l’US Open…