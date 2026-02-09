En pleine retransmission du Super Bowl, un événement qui rassemble chaque année des dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde, une publicité mettant en scène Serena Williams a suscité une polémique.
Le journaliste espagnol José Moron, suivi par plus de 80 000 personnes sur le réseau social X, a vivement critiqué la décision de la légende américaine d’accepter ce contrat publicitaire.
Si alguien tiene problemas de peso o quiere cuidar su salud, la mejor decisión que pueden tomar se basa en tres pilares :— José Morón (@jmgmoron) February 9, 2026
-Hacer ejercicio (dentro de las posibilidades de cada uno)
-Comer saludable
-Dormir
Este medicamento que promociona Serena contiene decenas y decenas de… https://t.co/3i24yvqIPh
« C’est triste qu’une personnalité aussi importante que Serena décide d’utiliser sa notoriété pour promouvoir un médicament amaigrissant pendant le Superbowl. Des millions de personnes regardent ça. C’est horrible. Des dizaines d’effets secondaires et des risques pour la santé. Si quelqu’un a des problèmes de poids ou souhaite prendre soin de sa santé, la meilleure décision à prendre repose sur trois piliers : faire de l’exercice (dans la mesure de ses possibilités), manger sainement et dormir. Ce médicament dont Serena fait la promotion comporte des dizaines et des dizaines d’effets secondaires tels que nausées, vomissements, diarrhée, constipation, douleurs abdominales, reflux, problèmes gastro‐intestinaux, perte de cheveux, risque d’hypoglycémie, pancréatite, fatigue, maux de tête, etc. Chaque fois que je vois quelque chose comme ça, je me souviens de Novak Djokovic, qui a déclaré qu’on lui avait proposé un chèque en blanc pour promouvoir une marque de boissons gazeuses sucrées que tout le monde connaît, et qui a répondu qu’il ne pouvait pas promouvoir quelque chose qui n’était pas conforme à ses idéaux, et que tout n’était pas qu’une question d’argent. Il montre l’exemple à suivre pour la société. C’est dommage pour Serena. »
Publié le lundi 9 février 2026 à 10:59