En pleine retrans­mis­sion du Super Bowl, un événe­ment qui rassemble chaque année des dizaines de millions de télé­spec­ta­teurs à travers le monde, une publi­cité mettant en scène Serena Williams a suscité une polémique.

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 80 000 personnes sur le réseau social X, a vive­ment critiqué la déci­sion de la légende améri­caine d’accepter ce contrat publicitaire.

« C’est triste qu’une person­na­lité aussi impor­tante que Serena décide d’uti­liser sa noto­riété pour promou­voir un médi­ca­ment amai­gris­sant pendant le Superbowl. Des millions de personnes regardent ça. C’est horrible. Des dizaines d’ef­fets secon­daires et des risques pour la santé. Si quel­qu’un a des problèmes de poids ou souhaite prendre soin de sa santé, la meilleure déci­sion à prendre repose sur trois piliers : faire de l’exer­cice (dans la mesure de ses possi­bi­lités), manger saine­ment et dormir. Ce médi­ca­ment dont Serena fait la promo­tion comporte des dizaines et des dizaines d’ef­fets secon­daires tels que nausées, vomis­se­ments, diar­rhée, consti­pa­tion, douleurs abdo­mi­nales, reflux, problèmes gastro‐intestinaux, perte de cheveux, risque d’hy­po­gly­cémie, pancréa­tite, fatigue, maux de tête, etc. Chaque fois que je vois quelque chose comme ça, je me souviens de Novak Djokovic, qui a déclaré qu’on lui avait proposé un chèque en blanc pour promou­voir une marque de bois­sons gazeuses sucrées que tout le monde connaît, et qui a répondu qu’il ne pouvait pas promou­voir quelque chose qui n’était pas conforme à ses idéaux, et que tout n’était pas qu’une ques­tion d’argent. Il montre l’exemple à suivre pour la société. C’est dommage pour Serena. »