Elle aussi présente dans la très belle vidéo publiée par l’ATP pour célé­brer la carrière de Rafael Nadal avec de nombreux témoi­gnages de spor­tifs, Serena Williams a rendu hommage à sa manière au cham­pion espa­gnol (à partir de 8 minutes et 25 secondes).

Et visi­ble­ment, l’Américaine a été parti­cu­liè­re­ment marquée par les célèbres panta­courts que portaient Rafa au début de sa carrière. Un brin taquine ou vrai­ment sérieuse ? On vous laisser juger ? Quoiqu’il en soit, l’hom­mage dans sa globa­lité est puissant.

« Rafael Nadal, mon Dieu. Ce nom est syno­nyme de légende, d’ins­pi­ra­tion, de force. Tout d’abord, j’ai toujours admiré Rafa et j’ai adoré ce qu’il a accompli depuis qu’il est arrivé sur le circuit, avec ces panta­courts, que je trou­vais très cool et très élégants car, évidem­ment, j’adore la mode. Et puis sa force, la taille de ses bras, c’était une source d’ins­pi­ra­tion. Je pense que Rafa sera toujours l’un des joueurs de tennis les plus emblé­ma­tiques de l’his­toire de ce sport. Je me souviens avoir regardé tes matchs et m’être dit : ‘Je veux bouger comme ça, je veux jouer comme ça, je veux faire ça’. C’est un joueur de tennis hors pair, un athlète hors pair, une personne fantas­tique, toujours d’une gentillesse incroyable sur le court et en dehors. J’aime aussi l’hu­mi­lité de Rafa, elle est abso­lu­ment incom­pa­rable ! Te voir jouer va beau­coup me manquer. »