Suspendu trois mois suite à un accord avec l’Agence Mondiale Antidopage (AMA), Jannik Sinner n’en finit plus d’animer les débats. Dans un récent et long entre­tien accordé au Time, Serena Williams a été invitée à donner son avis sur la situa­tion du numéro 1 mondial.

« Une person­na­lité fantas­tique. J’aime cet homme. Il est formi­dable pour le sport », commence par déclarer la légende améri­caine avant d’évo­quer l’af­faire. « On m’a telle­ment rabaissée que je ne veux rabaisser personne. Le tennis masculin a besoin de lui. Mais, si j’avais fait cela, j’au­rais pris 20 ans. Soyons honnêtes. On m’au­rait enlevé des tour­nois du Grand Chelem. On en aurait entendu parler dans un autre multivers. »