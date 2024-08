Serena Williams est à l’hon­neur en ce moment, avec une série à son honneur nommée ‘Serena : In The Arena’, qui vient de sortir.

Dans le cinquième épisode de cette première saison, on retrouve une séquence très inté­res­sante, dans laquelle Roger Federer et Serena Williams s’ex­priment sur le lien indes­crip­tible qui les a liés tout au long de leurs carrières respectives.

Serena Williams explique même que Federer a été un modèle pour elle, et qu’elle étudiant très souvent sa façon de jouer au tennis.

« Ma carrière a été étran­ge­ment paral­lèle à celle de Roger. Il savait toujours comment gérer chaque situa­tion, et savait toujours comment gagner. J’étudiais son jeu et je me disais ‘Comment je peux frapper la balle aussi tôt ? Comment je peux bouger comme ça et avoir ce jeu de jambes ?’ Je voulais l’étu­dier car il était le meilleur. Je ressen­tais vrai­ment cette connexion étrange et incons­ciente avec Federer que je ne pour­rais pas expli­quer. J’ai toujours pensé que si Roger pouvait le faire, je pouvait le faire aussi. »