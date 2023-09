Shelton a déjà connu une ascen­sion très rapide au clas­se­ment cette année mais il a aussi connu un pic de popu­la­rité depuis l’US Open. Interrogé par GQ, le jeune améri­cain de 20 ans a expliqué comment il avait vécu sa première saison complète sur le circuit. Shelton a pu compter sur le soutien de sa compa­triote Coco Gauff :

« Alors elle me se moque de moi parfois, elle me dit : ‘Hé, comment va le rookie ? Comment se passe l’année jusqu’à présent ?’ Non, ce n’est pas une grande sœur, pas du tout… Coco est une petite sœur pour moi ! (Rire) »