Alors que le drapeau russe est apparu à la télévision lors du match entre Oksana Selekhmeteva (76e mondiale) et l’Américaine Alycia Parks (95e mondiale), lors du premier tour à Austin, la WTA a mis les choses au clair en expliquant au journaliste José Moron qu’il s’agissait d’une erreur.
« La WTA vient de me confirmer que sa politique de ne pas afficher le drapeau russe n’a pas changé. Si le drapeau a été vu lors d’un match, cela est dû à une erreur technique. Tout restera comme avant », a informé le rédacteur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 90 000 personnes sur le réseau social X.
ACTUALIZACIÓN 🚨— José Morón (@jmgmoron) February 25, 2026
Acabo de confirmar con la propia WTA que su política de no mostrar la bandera rusa no ha cambiado.
Si se vio la bandera en algún partido (o no se vio la ucraniana) se debe a un error técnico. Todo seguirá como hasta ahora. https://t.co/iu6CAK8dnA
Pour rappel, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, l’ATP et la WTA ont décidé que les joueuses et joueurs russes et biélorusses concourraient sous bannière neutre, sans drapeau ni mention officielle de leur nationalité.
Publié le mercredi 25 février 2026 à 14:59