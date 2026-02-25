Accueil ATP - WTA

« Si le drapeau russe a été vu lors d’un match, la WTA explique que cela est dû à une erreur tech­nique », rapporte le jour­na­liste José Moron

Par
Baptiste Mulatier
-
77

Alors que le drapeau russe est apparu à la télé­vi­sion lors du match entre Oksana Selekhmeteva (76e mondiale) et l’Américaine Alycia Parks (95e mondiale), lors du premier tour à Austin, la WTA a mis les choses au clair en expli­quant au jour­na­liste José Moron qu’il s’agis­sait d’une erreur. 

« La WTA vient de me confirmer que sa poli­tique de ne pas affi­cher le drapeau russe n’a pas changé. Si le drapeau a été vu lors d’un match, cela est dû à une erreur tech­nique. Tout restera comme avant », a informé le rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 90 000 personnes sur le réseau social X. 

Pour rappel, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, l’ATP et la WTA ont décidé que les joueuses et joueurs russes et biélo­russes concour­raient sous bannière neutre, sans drapeau ni mention offi­cielle de leur nationalité.

Publié le mercredi 25 février 2026 à 14:59

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.