Alors que le drapeau russe est apparu à la télé­vi­sion lors du match entre Oksana Selekhmeteva (76e mondiale) et l’Américaine Alycia Parks (95e mondiale), lors du premier tour à Austin, la WTA a mis les choses au clair en expli­quant au jour­na­liste José Moron qu’il s’agis­sait d’une erreur.

« La WTA vient de me confirmer que sa poli­tique de ne pas affi­cher le drapeau russe n’a pas changé. Si le drapeau a été vu lors d’un match, cela est dû à une erreur tech­nique. Tout restera comme avant », a informé le rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 90 000 personnes sur le réseau social X.

ACTUALIZACIÓN 🚨



Acabo de confirmar con la propia WTA que su polí­tica de no mostrar la bandera rusa no ha cambiado.



Si se vio la bandera en algún partido (o no se vio la ucra­niana) se debe a un error técnico. Todo seguirá como hasta ahora. https://t.co/iu6CAK8dnA — José Morón (@jmgmoron) February 25, 2026

Pour rappel, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, l’ATP et la WTA ont décidé que les joueuses et joueurs russes et biélo­russes concour­raient sous bannière neutre, sans drapeau ni mention offi­cielle de leur nationalité.