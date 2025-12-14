Retraitée depuis février dernier, Simona Halep a récemment tapé la balle avec Jannik Sinner à Dubaï. Mais attention, l’ancienne numéro 1 mondiale n’envisage pas un retour et elle a expliqué pourquoi à The National.
« Je n’ai jamais remis en question ma décision, jamais. Sans doute cela signifie‐t‐il qu’au fond de moi, c’était la bonne décision. Avec le recul, je sais que j’ai fait ce que je pensais être le mieux. Mais honnêtement, le tennis me manque un peu. Ceci dit, j’avoue que tout va mieux sans le stress des matchs. Je ne souffre plus de ces maux d’estomac avant les rencontres ; c’était insupportable. Être si émotive m’affectait beaucoup sur le court, mais cela faisait partie de moi et je devais l’accepter. »
Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 09:28