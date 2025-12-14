Retraitée depuis février dernier, Simona Halep a récem­ment tapé la balle avec Jannik Sinner à Dubaï. Mais atten­tion, l’an­cienne numéro 1 mondiale n’en­vi­sage pas un retour et elle a expliqué pour­quoi à The National.

« Je n’ai jamais remis en ques­tion ma déci­sion, jamais. Sans doute cela signifie‐t‐il qu’au fond de moi, c’était la bonne déci­sion. Avec le recul, je sais que j’ai fait ce que je pensais être le mieux. Mais honnê­te­ment, le tennis me manque un peu. Ceci dit, j’avoue que tout va mieux sans le stress des matchs. Je ne souffre plus de ces maux d’es­tomac avant les rencontres ; c’était insup­por­table. Être si émotive m’af­fec­tait beau­coup sur le court, mais cela faisait partie de moi et je devais l’accepter. »