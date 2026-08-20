Accueil ATP - WTA

Simona Halep sur le contrôle positif de Kyrgios à la cocaïne : « Ne frappez jamais quelqu’un quand il est à terre »

Par
Antoine Touchard
-
810

C’était l’information majeure de ce mercredi : Nick Kyrgios a été contrôlé positif à la cocaïne lors du tournoi de Majorque, en juin 2026.

Après la révé­la­tion de cette affaire, l’Australien a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux avant d’annoncer qu’il pren­drait du recul pendant 28 jours et ne s’exprimerait plus sur le sujet durant cette période.

Depuis, les réac­tions se multi­plient, notam­ment chez les détrac­teurs du fina­liste de Wimbledon 2022. Kyrgios avait en effet vive­ment critiqué plusieurs joueurs impli­qués dans des affaires de dopage par le passé, dont l’an­cienne numéro 1 mondiale Simona Halep, qui a réagi sur Instagram. 

« Ne frappez jamais quelqu’un quand il est à terre. La vie a une étrange façon de changer les posi­tions. Et une façon encore plus étrange de révéler la diffé­rence entre un acci­dent et un choix », a écrit Simona Halep.

Une façon de dire que la roue tourne, et que le « karma » peut frapper. 

Publié le jeudi 20 août 2026 à 09:45

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥