C’était l’information majeure de ce mercredi : Nick Kyrgios a été contrôlé positif à la cocaïne lors du tournoi de Majorque, en juin 2026.
Après la révélation de cette affaire, l’Australien a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux avant d’annoncer qu’il prendrait du recul pendant 28 jours et ne s’exprimerait plus sur le sujet durant cette période.
Depuis, les réactions se multiplient, notamment chez les détracteurs du finaliste de Wimbledon 2022. Kyrgios avait en effet vivement critiqué plusieurs joueurs impliqués dans des affaires de dopage par le passé, dont l’ancienne numéro 1 mondiale Simona Halep, qui a réagi sur Instagram.
« Ne frappez jamais quelqu’un quand il est à terre. La vie a une étrange façon de changer les positions. Et une façon encore plus étrange de révéler la différence entre un accident et un choix », a écrit Simona Halep.
Une façon de dire que la roue tourne, et que le « karma » peut frapper.
Publié le jeudi 20 août 2026 à 09:45