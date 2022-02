Bien qu’il ne soit plus entraîné par celui qui lui a presque tout appris, Riccardo Piatti, Jannik Sinner a pu profiter pendant des années de l’ex­per­tise et du réseau incroyable du coach italien.

En effet, alors qu’il s’est occupé de plusieurs grand cham­pions comme Ivan Ljubicic ou Novak Djokovic, Piatti, qui a égale­ment entraîné Maria Sharapova, a présenté en novembre dernier la joueuse russe à son ancien poulain. Et ce dernier ne s’en est visi­ble­ment pas toujours remis.

« J’ai eu la chance d’ap­prendre à la connaître un peu plus et c’est une personne très spéciale. Nous nous sommes égale­ment entraînés quelques fois ensemble sur le court. Je pense que c’était une joueuse très impres­sion­nante avec, bien sûr, une menta­lité hors norme. Elle avait un état d’es­prit incroyable. Et ce qu’elle a fait pour le sport est égale­ment formi­dable. Oui, je pense que j’ai beau­coup de chance de la connaître. »