Déjà présents sur les instal­la­tions de Wimbledon, les deux numéros 1 mondiaux, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, ont décidé de s’af­fronter à l’en­traî­ne­ment dans un exer­cice bien connu des joueurs amateurs comme professionnels.

Le but du jeu est très simple : le premier qui touche la boîte de balles a gagné, avec en plus une série de pompes pour l’équipe du joueur perdant.

Battu à la régu­lière par la Biélorusse, l’Italien a donc mis son staff à contri­bu­tion, dans la joie et la bonne humeur.

Two world No.1 players. One chal­lenge. Who comes out on top ? #Wimbledon | @janniksin | @SabalenkaA pic.twitter.com/eHP8UHWFVn