« Si je jouais encore, je n’entrerais pas sur le court à chaque match contre Jannik, que ce soit au premier tour ou en finale », avait déjà lâché Ievgueni Kafelnikov sur le réseau social X après l’an­nonce de la suspen­sion pour trois mois de Jannik Sinner.

Et l’an­cien numéro 1 mondial en a remis une couche dans des propos accordés à L’Equipe.

« Malheureusement, il n’y avait pas de meilleure solu­tion qu’une suspen­sion pleine et entière d’un ou deux ans, peu importe. Mais défi­ni­ti­ve­ment pas trois ou six mois (rire moqueur). Ce que vient de faire l’AMA envoie un très mauvais signal à tout le monde. On aime­rait tous un sport propre pour les géné­ra­tions futures et croyez‐moi, ce qu’ils ont fait ne va pas aider. Les spon­sors vont tous penser que le tennis n’est pas aussi propre que ce qu’on veut bien croire. Qu’il s’agisse de Swiatek ou Sinner, et il y en a sûre­ment d’autres encore, peu importe, il faut faire des sacrifices. »