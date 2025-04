Présent à la céré­monie des Laureus Awards à Madrid, Stefanos Tsitsipas, accom­pagné de sa petite amie, Paula Badosa, ont été l’une des attrac­tions de la soirée parmi les person­na­lités du sport conviées.

À cette occa­sion, nos confrères de Tennis infi­nity sont allés à la rencontre du 18e joueur mondial. Questionné sur la possi­bi­lité que sa romance avec la joueuse espa­gnole influence néga­ti­ve­ment sa carrière, le Grec a tenu à remettre les choses au clair.

« Je n’y prête pas vrai­ment atten­tion. Je ne lis pas les médias. Je ne suis même pas les médias, et c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles je ne suis pas les médias sociaux pendant les compé­ti­tions. Je ne veux pas lire, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre ce que les gens ont à dire. Je suis heureux avec la personne que j’ai dans ma vie. Je ne veux pas que cela inter­fère néga­ti­ve­ment avec ma carrière de tennisman. Il est évident que j’ai le bon soutien à mes côtés pour me permettre de m’épa­nouir dans ma carrière de tennisman et dans mes acti­vités professionnelles. »