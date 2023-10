Très heureux et même un peu ému d’avoir pu décro­cher le premier tire de sa carrière en double aux côtés de son frère, Petros, à Anvers, Stefanos Tsitsipas, qui a même estimé que c’était proba­ble­ment l’un des moments les plus impor­tants de sa carrière, n’a pas oublié de faire parti­ciper son amou­reuse, Paula Badosa, à la fête.

They share all wins toge­ther now 🫶🏆🤭 pic.twitter.com/xTwkKRz5lM — Tsitsidosa Updates (@OnlyTsitsidosa) October 22, 2023

Interrogé pendant cette semaine en Belgique sur son plus grand rêve en tant que joueur profes­sionnel, le joueur grec a fait part d’une aspi­ra­tion plus collec­tive en incluant sa petite amie espagnole.

« Vous savez, il faut des années pour mûrir en tant qu’homme, ou en tant qu’ath­lète domi­nant. Et je me donne du temps pour cela. Je veux vrai­ment réaliser mon rêve un jour. Et ce rêve est que Paula et moi puis­sions réussir tous les deux à devenir numéro 1 mondial. Nous allons tout faire pour le réaliser. »