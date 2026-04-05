Alors qu’il participait ce week‐end à la nouvelle édition de l’UTS, l’exhibition créée par Patrick Mouratoglou, aux arènes de Nîmes, Stefanos Tsitsipas a répondu à quelques questions décalées de nos confrères de Tennis Legend.
Et lorsque Max Zamora a décidé de l’interroger indirectement sur son passé amoureux avec la joueuse espagnole, Paula Badosa, le Grec s’est montré assez catégorique. Extraits.
Question : « Préfères‐tu avoir une petite amie qui fait du tennis ou une petite copine qui ne fait pas du tennis ?
Tsitsipas : Une copine qui ne joue pas au tennis. fais‐moi confiance. Même si tu ne veux pas admettre qu’il y a de la rivalité, il y en a toujours. »
Une déclaration qui a en tout cas fait beaucoup rire Paula, qui s’est fendue d’un commentaire évocateur en commentaires de la vidéo :
Publié le dimanche 5 avril 2026 à 12:12