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Stefanos Tsitsipas fait marrer son ex, Paula Badosa : « Il vaut mieux ne pas avoir de petite amie qui joue au tennis, faites‐moi confiance »

Par
Thomas S
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Alors qu’il parti­ci­pait ce week‐end à la nouvelle édition de l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou, aux arènes de Nîmes, Stefanos Tsitsipas a répondu à quelques ques­tions déca­lées de nos confrères de Tennis Legend. 

Et lorsque Max Zamora a décidé de l’in­ter­roger indi­rec­te­ment sur son passé amou­reux avec la joueuse espa­gnole, Paula Badosa, le Grec s’est montré assez caté­go­rique. Extraits.

Question : « Préfères‐tu avoir une petite amie qui fait du tennis ou une petite copine qui ne fait pas du tennis ?
Tsitsipas : Une copine qui ne joue pas au tennis. fais‐moi confiance. Même si tu ne veux pas admettre qu’il y a de la riva­lité, il y en a toujours. »

Une décla­ra­tion qui a en tout cas fait beau­coup rire Paula, qui s’est fendue d’un commen­taire évoca­teur en commen­taires de la vidéo :

Publié le dimanche 5 avril 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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