Alors qu’il parti­ci­pait ce week‐end à la nouvelle édition de l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou, aux arènes de Nîmes, Stefanos Tsitsipas a répondu à quelques ques­tions déca­lées de nos confrères de Tennis Legend.

Et lorsque Max Zamora a décidé de l’in­ter­roger indi­rec­te­ment sur son passé amou­reux avec la joueuse espa­gnole, Paula Badosa, le Grec s’est montré assez caté­go­rique. Extraits.

Question : « Préfères‐tu avoir une petite amie qui fait du tennis ou une petite copine qui ne fait pas du tennis ?

Tsitsipas : Une copine qui ne joue pas au tennis. fais‐moi confiance. Même si tu ne veux pas admettre qu’il y a de la riva­lité, il y en a toujours. »

Une décla­ra­tion qui a en tout cas fait beau­coup rire Paula, qui s’est fendue d’un commen­taire évoca­teur en commen­taires de la vidéo :