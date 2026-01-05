Si la United Cup n’est pas la compétition la plus passionnante de la saison, elle a le mérite de nous offrir des interactions intéressantes entre les membres de chaque pays.
Cela a notamment été le cas au sein de l’équipe de Grèce lors du match entre Maria Sakkari et Emma Raducanu. Lors d’un changement de côté, Maria, en difficulté avec son coup droit, a reçu de précieux conseils de la part de son compatriote, Stefanos Tsitsipas.
« Si tu rates, on s’en fout, rate. Au moins, tu fais ce qu’il faut. Ça ne marchera pas toujours, tu vas en rater certains. Bien sûr. Mais tu fais ce qu’il faut à long terme. Les erreurs font partie du jeu. Alors, privilégie celles qui servent ton jeu. »
Des conseils manifestement efficaces puisque Sakkari a fini par s’imposer, 6–3, 3–6, 6–1, après 2h30 de jeu.
