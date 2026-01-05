Si la United Cup n’est pas la compé­ti­tion la plus passion­nante de la saison, elle a le mérite de nous offrir des inter­ac­tions inté­res­santes entre les membres de chaque pays.

Cela a notam­ment été le cas au sein de l’équipe de Grèce lors du match entre Maria Sakkari et Emma Raducanu. Lors d’un chan­ge­ment de côté, Maria, en diffi­culté avec son coup droit, a reçu de précieux conseils de la part de son compa­triote, Stefanos Tsitsipas.

Stef coaching Maria :



« Miss it, we don’t care, miss it. At least you’re doing the right thing. It’s not always gonna work, you’re gonna miss some. Of course. But you’re doing the right thing long term. Mistakes are part of the game. So lean toward those that serve your game. » pic.twitter.com/H5khtsAk2p — til pola­ri­ty’s end 🎾⚡#SpalettiIN⚡⚫⚪ (@lildarkcage) January 5, 2026

« Si tu rates, on s’en fout, rate. Au moins, tu fais ce qu’il faut. Ça ne marchera pas toujours, tu vas en rater certains. Bien sûr. Mais tu fais ce qu’il faut à long terme. Les erreurs font partie du jeu. Alors, privi­légie celles qui servent ton jeu. »

Des conseils mani­fes­te­ment effi­caces puisque Sakkari a fini par s’im­poser, 6–3, 3–6, 6–1, après 2h30 de jeu.