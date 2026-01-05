AccueilVidéosStefanos Tsitsipas, nouveau "coach" de Maria Sakkari : "Si tu rates, on...
Stefanos Tsitsipas, nouveau « coach » de Maria Sakkari : « Si tu rates, on s’en fout, rate. Ça ne marchera pas toujours. Mais tu fais ce qu’il faut à long terme »

Si la United Cup n’est pas la compé­ti­tion la plus passion­nante de la saison, elle a le mérite de nous offrir des inter­ac­tions inté­res­santes entre les membres de chaque pays.

Cela a notam­ment été le cas au sein de l’équipe de Grèce lors du match entre Maria Sakkari et Emma Raducanu. Lors d’un chan­ge­ment de côté, Maria, en diffi­culté avec son coup droit, a reçu de précieux conseils de la part de son compa­triote, Stefanos Tsitsipas. 

« Si tu rates, on s’en fout, rate. Au moins, tu fais ce qu’il faut. Ça ne marchera pas toujours, tu vas en rater certains. Bien sûr. Mais tu fais ce qu’il faut à long terme. Les erreurs font partie du jeu. Alors, privi­légie celles qui servent ton jeu. »

Des conseils mani­fes­te­ment effi­caces puisque Sakkari a fini par s’im­poser, 6–3, 3–6, 6–1, après 2h30 de jeu. 

Publié le lundi 5 janvier 2026 à 17:37

