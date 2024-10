Le couple Paula Badosa – Stefanos Tsitispas fait la couver­ture du maga­zine people Hola et, bien sûr, les deux amou­reux livrent quelques anec­dotes crous­tillantes concer­nant leur première rencontre.

Celle de Stefanos vaut le détour car visi­ble­ment il a mis du temps à se rendre compte qu’il avait un « ticket » comme l’on dit.

« C’est drôle, mais Paula et moi ne nous sommes jamais rencon­trés lors de tour­nois. En fait, nous ne nous sommes vus que deux ou trois fois avant que j’aie l’oc­ca­sion de l’ap­pro­cher pour lui dire bonjour et me présenter. J’ai remarqué Paula pour la première fois lorsque je l’ai vue à l’Open d’Australie en 2020, alors qu’elle jouait sur le court central. Ce fut un véri­table coup de cœur et à partir de ce jour j’étais complè­te­ment hypno­tisé. Je me souviens m’être dit qu’un jour nous serons ensemble. »