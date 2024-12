Stefanos est très amou­reux de Paula Badosa.

A chaque fois que l’oc­ca­sion se présente pour confirmer ses senti­ments, il en fait souvent des tonnes.

On ne peut pas lui en vouloir, Stefanos a toujours été comme ça.

Il a du mal à maitriser ses émotions. Cela lui joue d’ailleurs des tours sur le circuit lors­qu’il doit conclure des duels ou quand la tension est très impor­tante comme face à Nick Kyrgios à Wimbledon.

Pour rendre hommage à Paula qui a reçu logi­que­ment le prix de la WTA du plus beau come‐back, il n’a pas pu s’empêcher de s’ex­primer sur les réseaux.

My dear Paula, you’ve worked so hard and shown such resi­lience to rees­ta­blish your­self as a top player this year, and I couldn’t be prouder of you for winning the WTA Comeback Player of the Year award.



As someone once famously said, ’Spanish never die’ 🇪🇸 https://t.co/4VNFw01jQ1