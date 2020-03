Dans une lettre ouverte publiée sur le site de la WTA, Steve Simon (patron de la WTA) ne veut pas s’avancer sur une date de reprise des différents circuits. Le boss se montre ainsi prudent quant à un retour de la petite balle jaune qui n’est pas la priorité actuelle : « En raison de la pandémie du coronavirus, la saison de tennis a été suspendue jusqu’au 7 juin. Même si cela na pas été une décision facile, ce fut la bonne ligne de conduite à adopter. Le circuit ne reprendra que lorsque les autorités compétentes et les experts de santé publique pourront s’assurer qu’il n’y a pas le moindre risque. L’engagement de la WTA qui vise à aider à mettre fin à cette crise mondiale est de la plus haute priorité. Il n’y a rien de plus important que le bien-être de chacun. Au cours de cette période incertaine, j’ai été impressionné par la force de nos joueuses, dirigées par le conseil des joueuses avec Kristie Ahn, Gabriela Dabrowski, Madison Keys, Johanna Konta, Aleksandra Krunic, Anastasia Pavlyuchenkova, Sloane Stephens et Donna Vekic. Leur contribution reste vitale. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos directeurs de tournois et leurs équipes pour développer des solutions à court terme et des stratégies à plus long terme afin de mieux rebondir.«

Dear Fans,

Thank You For Your Continued Support. A letter from WTA chairman and CEO Steve Simon pic.twitter.com/yCeW9qL0JE — WTA (@WTA) March 22, 2020