Dans un communiqué publié par Christopher Clarey du New York Times, Steve Simon a réagi à l’idée de fusion de Roger Federer entre l’ATP et la WTA :

« La WTA a travaillé en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes et les instances dirigeantes de notre sport afin de relever les défis posés par la pandémie du COVID-19. Dans le cadre de ce processus, nous sommes en contact régulier avec l’ATP, avec un intérêt commun pour la santé et le bien-être de nos joueurs et joueuses et de tous ceux qui pratiquent notre sport, ainsi que pour les questions touchant nos circuits et notre capacité à revenir à la compétition. J’affirme depuis longtemps que nous sommes à notre meilleur en tant que sport lorsque nous pouvons travailler ensemble et les dernières semaines ont mis en évidence ce fait. Nous sommes impatients de poursuivre les discussions sur la manière dont nous pouvons travailler efficacement ensemble pour offrir la meilleure valeur à nos fans et à nos nombreuses parties prenantes. »