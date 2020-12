Président directeur général de la WTA depuis 2015, Steve Simon a donné une interview à nos confrères de Ubitennis afin de faire un point sur la situation actuelle et, surtout, de rassurer les acteurs du tennis mondial. Invité à développer sur un prochain retour à la normale, le PDG ne s’est, en revanche, pas montré très optimiste sur ce point précis.

« Cela prendra du temps, nous avons traversé des moments difficiles et les tournois devront continuer à survivre sans fans dans les tribunes ou avec une capacité limitée. Cela réduira les gains. C’est ce qu’ont fait les tournois qui ont été disputés en 2020. Ils l’ont fait pour atténuer les pertes, pas pour gagner de l’argent. Je donne tout le crédit aux tournois qui ont fait le choix de continuer malgré les obstacles et aux joueurs de tennis, très compréhensifs avec les réductions d’argent obligatoires. Nous devons maintenir la structure des tournois et assurer la viabilité financière du modèle. Très probablement, nous ne verrons pas de stades pleins jusqu’à la fin de 2021, même si cela ne se produira probablement pas avant 2022″, a expliqué un Steve Simon combattif.