PDG de la WTA depuis 2015, Steve Simon a répondu à plusieurs médias ces derniers jours suite notamment à la dernière réforme sur le nom des tournois. Simon a également été interrogé sur une potentielle fusion entre le circuit féminin et masculin abordé par Roger Federer en avril dernier sur Twitter.

« C’est ce dont nous avons parlé maintes et maintes fois. Je pense que personne n’était prêt pour cela (ndlr : le tweet de Federer) ou ne s’y attendait pas à l’époque. Mais cela montre que Roger Federer pense indépendamment et par lui-même, ce que je pense que nous respectons tous. Et, vous savez, cela a créé la conversation. Connaissant Roger Federer, ce n’est pas une surprise pour moi parce que je pense qu’il regarde toujours la situation dans son ensemble. Je peux vous dire que nous avons des athlètes qui ressentent la même chose. Si vous parlez à Serena ou Venus (Williams), vous allez entendre des commentaires similaires et notre Conseil des joueuses adorerait nous voir travailler ensemble aussi. Il y a évidemment des défis et de nombreux problèmes commerciaux, mais je pense que plus nous en parlons et plus nous continuons à pousser dans cette direction, c’est clairement la bonne chose à faire. »