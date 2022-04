Alors qu’il s’était exprimé une première fois au Telegraph Sport, Michael Stich en remet une couche avec le célèbre media Bild. Il réitère son analyse concer­nant l’ab­surde déci­sion de Wimbledon mais évoque aussi une solu­tion origi­nale qui pour­rait se mettre en place.

« Au lieu d’in­ter­dire les joueurs de Russie et de Biélorussie, un signal d’unité beau­coup plus fort pour­rait être envoyé, par exemple avec tous les joueurs réunis sur le court central avec le message clair : ‘Nous sommes unis et soli­daires !’ Mais au lieu de cela, le monde du tennis est divisé. »