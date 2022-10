Au cours d’une inter­view accordée à AS, Carla Suarez Navarro a d’abord évoqué la fin de carrière à venir de Rafael Nadal avant de rendre un magni­fique hommage à Roger Federer, sans pour autant ser tran­cher dans la course au GOAT.

« Toute personne qui aime le sport aime Roger Federer. C’est son héri­tage. Dire qu’il est le meilleur de tous les temps, un débat habi­tuel, est compliqué. Ce qui est clair, c’est qu’il a changé le tennis aujourd’hui. Et le sport. Quand on pratique un sport, quel qu’il soit, on veut le faire comme lui, avec cette élégance, sans trans­pirer… Comme si ce n’était pas diffi­cile pour lui. Nous voulons tous être comme lui », a déclaré l’an­cienne numéro 6 mondiale.