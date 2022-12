Au moment de publier les photos de la troi­sième édition du gala de charité de sa fonda­tion, Elina Svitolina a expliqué comment la guerre en Ukraine avait gâché le plus beau moment de sa vie.

« Cette année a été à la fois la plus heureuse et la plus tragique pour moi. Au moment où j’ai appris que Gael et moi allions avoir un enfant, la guerre a éclaté dans mon pays. Même aujourd’hui, je ne peux pas décrire complè­te­ment ce que j’ai ressenti à ce moment‐là. Je me sentais blessée et impuis­sante car je ne pouvais pas arrêter cette terrible guerre. Cependant, j’ai pris la déci­sion d’agir », a écrit la joueuse ukrai­nienne, devenue maman d’une petite fille en octobre dernier.

240 000 euros ont été récoltés.