Elina Svitolina et les autres Ukrainiens du circuit ont accueilli avec satis­fac­tion la déci­sion de Wimbledon d’ex­clure les joueurs russes et biélo­russes. Mais ils veulent encore plus. Dans un commu­niqué publié sur leurs réseaux sociaux, ils demandent des garan­ties à Daniil Medvedev, Andrey Rublev et leurs compa­triotes, à qui ils ont préparé un petit questionnaire.

« Nous deman­dons que la WTA, l’ATP et l’ITF s’assurent que les joueurs repré­sen­tant la Russie et la Biélorussie répondent aux ques­tions suivantes : 1. Soutenez‐vous l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la Biélorussie et donc la guerre qui a été provo­quée par ces deux pays ? 2. Soutenez‐vous les acti­vités mili­taires russes et biélo­russes en Ukraine ? 3. Soutenez‐vous les régimes de Poutine et Loukachenko ?. En fonc­tion des réponses, nous récla­mons l’exclusion et le bannis­se­ment des spor­tifs russes et biélo­russes de toute compé­ti­tion inter­na­tio­nale, comme l’a fait Wimbledon », peut‐on lire dans la lettre qui se termine par cette phrase : « Il vient un moment où le silence s’apparente à de la trahison et ce moment est venu ».