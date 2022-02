Depuis le début de la guerre en Ukraine, les joueurs russes n’ont pas hésité à exprimer leur désac­cord public avec la déci­sion de leur président, Vladimir Poutine. Andrey Rublev a pris des risques en inscri­vant « No war please » (pas de guerre s’il vous plaît) sur une caméra tandis que le nouveau numéro 1 mondial, Daniil Medvedev, a délivré un message de paix sur ses réseaux sociaux.

Mais Elina Svitolina, dans une inter­view accordée à Eurosport, réclame plus de prises de parole et d’ac­tions de la part de ses pairs et des instances.

« Je pense que la commu­nauté du tennis devrait faire mieux. Par le passé, quand elle s’est mobi­lisée, nous avons résolu certains problèmes ou les avons portés à la connais­sance du monde. Il faut se rendre compte que des gens meurent pour défendre leur pays », a alarmé la femme de Gaël Monfils.

Reste à savoir si la 15e joueuse mondiale sera entendue. Elle a déjà décidé de reverser ses prochains prize money à l’armée ukrai­nienne ou à des orga­ni­sa­tions huma­ni­taires.