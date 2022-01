Désormais entraînée par Gunter Bresnik, le même entraî­neur que son mari, Gaël Monfils, Elina Svitolina s’est confiée devant plusieurs médias de son pays avant de débuter le très relevé tournoi d’Adélaïde ce lundi face à la Russe Gasanova.

L’Ukrainienne est notam­ment revenue sur son mariage avec « La Monf » qui l’a vrai­ment aidé à conquérir cette médaille de bronze remportée sur le JO de Tokyo.

« L’année a été très mouve­mentée. D’une certaine manière, j’au­rais aimé pouvoir faire mieux (rires). Je veux dire, je pense que j’au­rais pu jouer un peu mieux. L’année a été très compli­quée en ce qui concerne le tennis. Le mariage avec Gaël Monfils m’a aidé à reprendre goût à la vie et à faire un peu le vide dans ma tête et à mieux gérer les choses. Je suis allé aux Jeux olym­piques en étant tota­le­ment décon­nectée et j’ai complè­te­ment oublié les mauvais résul­tats que j’avais depuis des mois. Avoir gagné une médaille en repré­sen­tant mon pays est très spécial et sans aucun doute l’un des meilleurs succès de ma carrière. »