Alors qu’elle n’a toujours pas repris sa carrière de joueuse profes­sion­nelle quelques mois après l’ac­cou­che­ment de sa fille, Elina Svitolina‐Monfils a décidé de publier une décla­ra­tion sur son compte Instagram à un an et demi du débuts des Jeux olym­piques de Paris 2024.

Une décla­ra­tion en appa­rence centrée sur le sport mais fina­le­ment essen­tiel­le­ment poli­tique dans laquelle elle réclame l’ex­clu­sion totale de tous les athlètes russes et biélo­russes en réponse à la guerre actuelle en Ukraine déclen­chée par Vladimir Poutine le 20 février 2022.

« Les Jeux olym­piques sont le plus grand rêve et l’ul­time privi­lège des athlètes. Ils consti­tuent la plus grande plate­forme d’in­clu­sion et de diver­sité dans le sport, captant l’at­ten­tion du monde entier. Dans cet esprit, nous devons nous en tenir à l’in­ter­dic­tion des athlètes russes et biélo­russes, en envoyant un message fort dans le monde entier, à savoir que nous sommes unis dans les sanc­tions impo­sées à la Russie et à la Biélorussie et qu’il y a des consé­quences aux actes odieux de leurs gouver­ne­ments ; leurs vies ne peuvent pas conti­nuer comme si de rien n’était et le monde, ni le peuple russe ou biélo­russe ne peuvent ignorer les atro­cités qu’ils commettent en Ukraine. Volodymyr Androshchuk, l’une des étoiles montantes de l’ath­lé­tisme ukrai­nien, a malheu­reu­se­ment été tué au combat. Il ne réali­sera jamais son poten­tiel ou ses rêves aux jeux, alors pour­quoi les athlètes russes et biélo­russes devraient‐ils avoir leur chance alors que leurs gouver­ne­ments privent des personnes et des athlètes inno­cents de leur chance ? !! », a écrit la native d’Odessa.