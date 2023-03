Alors qu’elle a récem­ment annoncé la date de son grand retour sur les courts, seule­ment cinq mois après avoir mis au monde sa fille, Skaï Monfils, Elina Svitolina n’a pas mis long­temps à réagir à la déci­sion de Wimbledon d’au­to­riser à nouveau les athlètes russes et biélo­russes à jouer lors de l’édi­tion 2023 du Grand Chelem londo­nien (du 3 au 16 juillet).

« Ce n’est pas censé être comme ça à mon avis, ce que Wimbledon a fait l’année dernière (inter­dire les joueurs de Russie et de Biélorussie) était la bonne déci­sion. Si cela a changé cette année, c’est très triste parce que la guerre est toujours terrible, l’armée russe tue encore beau­coup d’in­no­cents. Ce n’est pas fair‐play. Je pense qu’il n’y a qu’un seul endroit où je m’en­traî­nais qui existe toujours. L’endroit où je m’en­traî­nais le plus avait son toit soufflé par un missile. Notre sport a reculé d’au moins dix ans. Nos athlètes ne peuvent pas s’en­traîner correc­te­ment, et il y a 150 athlètes qui ont été tués en combat­tant sur la ligne de front. Il est évident que ce ne sont pas des condi­tions équi­tables. La guerre a rapproché les joueurs ukrai­niens. Et nous sommes tous d’ac­cord sur le fait que ce n’est pas juste pour nous que ces personnes conti­nuent simple­ment de jouer. D’autres sports, les sports olym­piques, ne permettent pas aux athlètes russes de concourir, c’est à peu près seule­ment le tennis qui les auto­rise et je ne sais pas pour­quoi c’est comme ça », a déclaré la joueuse ukra­nienne dans des propos rapportés par le Daily Mail.