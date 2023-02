En 2023, Iga Swiatek aura énor­mé­ment de points à défendre.

Après sa victoire écra­sante sur Danielle Collins à Doha (6−0, 6–1), la numéro 1 mondiale a été inter­rogée sur son excep­tio­nelle saison 2022.

« Je veux dire, huit titres, deux Grands Chelems, neuf finales. Iga, qui fait ça ? », a demandé l’in­ter­vie­weur, logi­que­ment bluffé.

La Polonaise a répondu avec humi­lité en rappe­lant les perfor­mances des légendes modernes du tennis.

« Serena a fait ça. Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic aussi ! ».

Parmi les saisons les plus marquantes de ces immenses cham­pions, 2006 a une place parti­cu­lière avec les 12 titres (dont trois en Grand Chelem) de Federer. Nadal et Djokovic ont eux réussi à glaner 11 trophées respec­ti­ve­ment en 2005 et en 2015 (avec Roland‐Garros dans le lot Rafa, l’Open d’Australie, Wimbledon et l’US pour Nole).

Serena avait elle gagné 11 tour­nois en 2013 dont Roland‐Garros et l’US Open.