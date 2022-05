Absente la semaine dernière du tournoi de Madrid, remporté par Ons Jabeur, Iga Swiatek s’est entraînée plusieurs jours au sein de l’aca­démie de Rafael Nadal, à Majorque. En tant que grande fan du Majorquin, la numéro 1 mondiale en a évidem­ment profité pour visiter le musée. Verdict : elle a beau­coup aimé.

« C’était inspi­rant, j’ai pu voir tous les trophées, ce qui est incroyable. Voir les chiffres sur Wikipédia est une chose, mais voir tous les trophées et la régu­la­rité avec laquelle il a parti­cipé à tant de tour­nois est éton­nant. J’ai vrai­ment aimé le musée, il ne parlait pas seule­ment de Rafa et du tennis, mais aussi de nombreux autres sports. On pouvait y voir des choses sur Fernando Alonso et la Formule 1, ses cham­pion­nats du monde. C’était inté­res­sant de voir tous les sports, pas seule­ment le tennis, pas seule­ment ce que Rafa a fait », a validé la Polonaise qui va tenter de défendre son titre à Rome dans les prochains jours.

Pour rappel, Swiatek a remporté les quatre derniers tour­nois auxquels elle a parti­cipé, avec un bilan incroyable de 23 victoires consécutives.