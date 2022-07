Swiatek : « De nombreux joueurs ont retiré les rubans aux couleurs ukrainiennes qu’ils avaient porté début février »

Organisatrice d’un événe­ment cari­tatif chez elle, en Pologne, dans le but de récolter des fonds pour jeunes touchés par la guerre en Ukraine, Iga Swiatek a regretté le manque d’im­pli­ca­tion de certains joueurs, qui ont trop vite tourné la page à son goût.

« Je n’ai jamais imaginé qu’une guerre pouvait être si proche. Au début, je me suis rendu compte que l’in­térêt du monde du tennis pour la guerre était assez impor­tant. Toutefois, cette situa­tion a évolué au fil du temps. Dans un sens, le souvenir s’est estompé et de nombreux joueurs ont retiré les rubans (bleu et jaune ukrai­niens) qu’ils avaient porté début février pendant, disons, quelques matches. Personnellement, je le garde. Beaucoup refusent de parler de la guerre, et je respecte cela, chacun fait ce qu’il pense être appro­prié. Pour moi, l’Ukraine reste une ques­tion très impor­tante », a assuré la numéro 1 mondiale.