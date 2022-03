Numéro une mondiale pour la toute première fois de sa carrière depuis ce vendredi 26 mars 2022, Iga Swiatek s’est confiée à plusieurs médias sur cet accom­plis­se­ment et notam­ment chez nos confrères de L’Équipe. Un entre­tien qui permet de mieux comprendre la Polonaise et la genèse de son jeu tout en lift, à l’op­posé du jeu à plat pratiqué jusque‐là dans son pays. Tout cela grâce à un certain Rafael Nadal.

« On a aussi essayé la nata­tion avec ma grande sœur (plus âgée de trois ans, ndlr) mais ça ne nous plai­sait pas Mon père voulait que nous fassions un sport indi­vi­duel pour nous respon­sa­bi­liser. Je n’ai jamais pu la battre ! Agata a arrêté quand j’avais 12 ans. Moi, je voulais tout faire comme elle, le syndrome de la petite dernière. Je trou­vais égale­ment toujours une excuse pour me défiler et ne pas ramasser les balles. Le coach avait très bien capté mes mani­gances mais il me lais­sait faire. Quand tu commences les cours indi­vi­duels, c’est vite ennuyeux. Tu es seule, sans amis. Mais bon, j’étais intro­vertie, ça m’al­lait. […] Je me suis mise à lifter très jeune pour faire comme Rafael Nadal, mon idole. À 13–14 ans, je travaillais déjà mon service kické. »