Qualifiée pour le deuxième tour du tournoi de Miami après une victoire convain­cante sur Barbora Krejcikova, Iga Swiatek était de passage en confé­rence de presse où elle a une nouvelle fois été inter­rogée sur sa passion pour Rafael Nadal. La Polonaise a d’ailleurs reconnu qu’elle avait encore plusieurs objets à la gloire de l’Espagnol.

« Comme tout le monde le sait, j’aime beau­coup Rafa Nadal, j’ai toujours son t‑shirt avec sa signa­ture sur mon mur ainsi qu’un calen­drier à son effigie. C’est mon idole. Il est humble et est resté le même gars qu’il était avant de remporter tant de titres. Je n’ai pas trop regardé le tennis quand j’étais jeune. Le seul joueur qui m’a fasciné était Rafael Nadal. Je suppose que j’ai un peu copié mon style de jeu. J’aime frapper les balles avec beau­coup de lift », a déclaré la 16e joueuse mondiale avec des étoiles encore plein les yeux main­te­nant qu’elle connait person­nel­le­ment le Majorquin.

« Puisque je le connais main­te­nant, non seule­ment en tant que joueur mais aussi en tant que personne, je le respecte d’au­tant plus en tant que personne. Quand j’étais jeune, j’ai­mais son appa­rence et l’énergie avec laquelle il jouait. »

Une vraie fanatique.