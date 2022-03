Impressionnante depuis plusieurs semaines et désor­mais numéro 2 mondiale après son sacre sur le WTA 1000 d’Indian Wells, Iga Swiatek a été inter­rogée par Tennis Channel sur sa rela­tion avec Rafael Nadal qu’elle consi­dère comme une légende et sa plus grande inspiration.

« Je ne sais pas si on peut dire que j’ai une amitié avec Rafa, honnê­te­ment, parce que le simple fait de pouvoir lui parler est une expé­rience incroyable pour moi. C’est un rêve qui se réalise, c’est sûr. Il est une énorme source d’ins­pi­ra­tion, surtout sa finale de l’Open d’Australie que j’ai regardée dans les tribunes, c’était incroyable. C’est un homme qui n’aban­donne jamais et je voudrais avoir la même confiance en moi. Et aussi conti­nuer à aller de l’avant, quoi qu’il arrive. Je pense donc qu’il est un modèle pour beau­coup de gens, mais pour moi, je suis simple­ment une grande fan. »