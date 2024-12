Testée posi­tive à un test anti­do­page (suite à une conta­mi­na­tion dite « invo­lon­taire »), Iga Swiatek a déjà été suspendue un mois. De passage en confé­rence de presse avant son début de saison, sur la United Cup, la quin­tuple lauréate en Grand Chelem s’est prononcée sur un poten­tiel appel de l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) auprès du Tribunal arbi­tral du sport (TAS), comme ce fut le cas pour Jannik Sinner, qui lui n’a pas été suspendu après avoir été testée positif à deux reprises.

« Je ne pense pas qu’il y ait de raison, parce que je n’ai pas joué trois tour­nois. J’ai déjà été suspendue pendant une longue période (un mois, ndlr) et j’ai perdu ma place de numéro 1 mondiale à cause de cela. Je sais aussi comment fonc­tionne la procé­dure, j’ai donné toutes les preuves possibles et il n’y a pas grand‐chose à faire de plus, honnê­te­ment. Donc à mon avis, il n’y a pas de raison pour l’AMA de faire appel. Mais je n’ai aucune influence sur ce qui va se passer. Je peux juste dire que le trai­te­ment de l’af­faire m’a semblé juste. J’ai réussi à donner la source de conta­mi­na­tion assez rapi­de­ment. C’est pour­quoi l’af­faire a été classée assez rapi­de­ment. Je n’ai pas parti­cipé à plusieurs tour­nois et j’ai reçu une amende symbo­lique, mais c’est fini maintenant. »