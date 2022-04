Les temps changent et ce n’est défi­ni­ti­ve­ment pas plus mal.

Alors que le tennis féminin a souf­fert pendant de nombreuses années d’un écart sala­rial beau­coup trop consé­quent comparé au tennis masculin, la roue a visi­ble­ment tourné puisque depuis le début de la saison 2022, la meilleure joueuse fémi­nine, Iga Swiatek, avec ses 3 658 233$ de gains, surpasse de plusieurs centaines de milliers d’euros le meilleur joueur masculin, Rafael Nadal, et ses 3 120 355$.

Un montant qui s’ex­plique par les quatre trophées remportés par la Polonaise (à Doha, Indian Wells, Miami et Stuttgart) et sa demi‐finale à l’Open d’Australie en début d’année. De son côté, Nadal cumule malgré tout trois titres dont quatre finales et surtout le trophée de l’Open d’Australie qui lui a rapporté environ 2 millions de dollars américain.

Découvrez, ci‐dessous, les clas­se­ment des 25 joueurs et joueuses ayant gagné le plus d’argent sur le circuit depuis le début de l’année 2022 :