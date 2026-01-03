En conférence de presse en Australie, où elle commence sa saison par la United Cup, la Polonaise Iga Swiatek n’a pas fait de langue de bois au moment de s’exprimer sur la « bataille des sexes » entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka, remportée par l’Australien il y a quelques jours.
« Je n’ai pas regardé le Kyrgios – Sabalenka. Je pense que cela a certainement attiré beaucoup d’attention. C’était du divertissement, pas un symbole social. Je pense que le nom était simplement le même que celui du match de Billie Jean King en 1973. C’est tout. Le tennis féminin est aujourd’hui à part entière. Nous avons tellement de grandes athlètes et de belles histoires à présenter. Nous n’avons pas nécessairement besoin de nous comparer au tennis masculin. C’est une histoire totalement différente. Honnêtement, je pense qu’il n’y a pas besoin de compétition. Des événements comme la United Cup rassemblent les fans de l’ATP et de la WTA. Voir des joueurs de simple qui n’ont généralement pas l’occasion de jouer en double mixte ensemble disputer ce genre de matchs, je pense que c’est ce qui rend notre sport beaucoup plus intéressant et meilleur. »
