En confé­rence de presse en Australie, où elle commence sa saison par la United Cup, la Polonaise Iga Swiatek n’a pas fait de langue de bois au moment de s’ex­primer sur la « bataille des sexes » entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka, remportée par l’Australien il y a quelques jours.

« Je n’ai pas regardé le Kyrgios – Sabalenka. Je pense que cela a certai­ne­ment attiré beau­coup d’at­ten­tion. C’était du diver­tis­se­ment, pas un symbole social. Je pense que le nom était simple­ment le même que celui du match de Billie Jean King en 1973. C’est tout. Le tennis féminin est aujourd’hui à part entière. Nous avons telle­ment de grandes athlètes et de belles histoires à présenter. Nous n’avons pas néces­sai­re­ment besoin de nous comparer au tennis masculin. C’est une histoire tota­le­ment diffé­rente. Honnêtement, je pense qu’il n’y a pas besoin de compé­ti­tion. Des événe­ments comme la United Cup rassemblent les fans de l’ATP et de la WTA. Voir des joueurs de simple qui n’ont géné­ra­le­ment pas l’oc­ca­sion de jouer en double mixte ensemble disputer ce genre de matchs, je pense que c’est ce qui rend notre sport beau­coup plus inté­res­sant et meilleur. »