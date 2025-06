Le Japonais a joué la carte de la trans­pa­rence auprès du Financial Times en expli­quant avec préci­sion ses revenus, ses dépenses, les taxes à payer sur le prize money et ce que prenait en charge les tour­nois. Ses chiffres confirment qu’un joueur de tennis est un chef d’en­tre­prise et qu’il doit aussi bien savoir gérer son porte­feuille. Taro insiste aussi sur le fait que les tour­nois du Grand Chelem qui sont très lucra­tifs pour­raient être plus soli­daires notam­ment des joueurs au delà de la 200ème place mondiale. Augmenter les prize money sont une bonne chose mais selon lui il faudrait que Roland‐Garros, Wimbledon, l’US Open et l’Australian Open rejoignent la bourse mise en place par l’ATP pour soutenir les finances des joueurs.

« Je pense que la solu­tion serait que chaque joueur, jusqu’au 300e ou 400e rang du clas­se­ment, reçoive un salaire de 100 000 dollars, réparti entre les Grands Chelems et l’ATP ou la WTA . Cela repré­sen­te­rait 8 millions de dollars de chaque orga­ni­sa­tion, e n’est pas dérai­son­nable »