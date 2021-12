Ancienne 22e joueuse mondiale et actuelle capi­taine de l’équipe italienne de Fed Cup, Tathiana Garbin a donné un bel entre­tien au quoti­dien italien Il fatto quoti­diano. Une inter­view dans laquelle elle revient notam­ment sur son expé­rience de coach et ses échanges avec Roger Federer et Novak Djokovic lors­qu’elle était encore sur le circuit.

« Un bon entraî­neur sait faire ressortir le talent de son élève et, surtout, le rendre auto­nome en pensant par lui‐même. Un entraî­neur doit trans­mettre passion et déter­mi­na­tion, tout en faisant grandir les enfants humai­ne­ment. J’apprécie vrai­ment que mes filles lisent des livres et ne passent pas toute la journée sur leur télé­phone portable. On ne devient pas un cham­pion si on ne travaille pas d’abord sur soi‐même. J’ai compris beau­coup de choses sur le terrain, en côtoyant de grands cham­pions comme Federer et Djokovic, des gens très humbles qui vous parlent calme­ment comme s’ils étaient vos amis de toujours et qui, en quelques minutes, peuvent vous donner tant de choses. »