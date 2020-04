Selon une information dévoilée par le site RDS, Tennis Canada a pris la décision de mettre à pied 70 % de ses employés, passant ainsi de 120 personnes à 35. La fédération canadienne explique qu’il s’agit d’un « passage obligé » comme le rapporte RDS. La fédération canadienne s’appuie essentiellement sur ses tournois de la Coupe Rogers, à savoir Montréal et Toronto. Montréal, qui devait accueillir les femmes, a déjà été reporté. Toronto devrait l’être très prochainement ce qui constitue une très grosse perte financière qui est estimée à 25 millions de dollars. Ces mesures devraient permettre à Tennis Canada de diminuer la perte de 25 millions à 17 millions de dollars. Eugène Lapierre, directeur du tournoi de Montréal et vice-président de Tennis Canada, a commenté cette décision : « Pour garder notre organisation à flot et pouvoir espérer retomber sur nos pieds le plus rapidement possible, il fallait prendre ces mesures. »