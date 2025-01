Consultant pour Sky Sports, Tim Henman a récem­ment été invité à faire quelques pronos­tics risqués concer­nant la saison 2025.

Et pour l’an­cien 4e joueur mondial, Alexander Zverev, chez les hommes, et Qinwen Zheng, chez les femmes, vont décro­cher leur premier titre du Grand Chelem.

« Dans le cadre de son parcours, Zverev a long­temps été confronté à Federer, Nadal et Djokovic et, à mesure qu’ils quit­taient le jeu, il a peut‐être senti que c’était main­te­nant son heure. Avec la percée de Sinner et Alcaraz, c’est la nouvelle réfé­rence, c’est son nouveau défi. 2025 sera très inté­res­sant pour voir s’il peut progresser, être plus agressif et remporter un Grand Chelem. Si je devais faire une prédic­tion, je dirais que Zverev et Zheng vont gagner leur premier Grand Chelem en 2025. »