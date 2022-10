Actuelle 35e joueuse mondiale et auteur d’une très belle saison avec notam­ment deux quarts de finale disputés à Wimbledon et l’US Open, Alja Tomljanovic a donné une inter­view à nos confrères alle­mands de Tennis Magazin dans laquelle elle a été inter­rogée sur les chan­ge­ments qu’elle appor­te­rait au tennis et dans son fonctionnement.

« J’aimerais qu’il y ait plus d’émo­tions, plus d’es­pace pour s’ex­primer. Le tennis est devenu strict et austère. Je comprends que ce soir un sport de gent­lemen, c’est super. Mais ce serait bien de pouvoir exprimer plus d’émo­tions sans être immé­dia­te­ment sanc­tionné par une amende. »