Toni Nadal veut du chan­ge­ment concer­nant les règles du tennis, et il le dit haut et fort.

Après avoir proposé de réduire la taille des raquettes afin de privi­lé­gier le toucher et la tactique au profit de la puis­sance, l’once de Rafa en a remis une couche en remet­tant en ques­tion l’une des bases de ce sport, à savoir le service. Une sortie qui ne manquera pas de faire réagir…

« Quand le tennis est né, vers 1900, les gens mesu­raient 1,70 mètre. Aujourd’hui, ils mesurent 2 mètres, mais la hauteur du filet est la même. La balle va donc beau­coup plus vite aujourd’hui. La vie évolue et nous devons rendre ce sport plus acces­sible, et c’est aussi pour cela que des sports comme le padel ont vu le jour. Il faut changer des choses. Il faut s’adapter au nouveau monde. De plus, le tennis est le seul sport qui commence par un penalty. Je me souviens, quand j’étais avec Rafael, je lui disais d’aller à gauche ou à droite, car au tennis, dès le service, la balle va telle­ment vite qu’on n’a pas le temps de réagir et de décider d’aller à gauche ou à droite, on est comme un gardien de but lors d’un penalty. »

