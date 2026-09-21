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Toni Nadal ne lâche pas le morceau : « Le tennis est le seul sport qui commence par un penalty. La vie évolue et nous devons rendre ce sport plus acces­sible. Il faut changer des choses »

Par
Thomas S
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Toni Nadal veut du chan­ge­ment concer­nant les règles du tennis, et il le dit haut et fort. 

Après avoir proposé de réduire la taille des raquettes afin de privi­lé­gier le toucher et la tactique au profit de la puis­sance, l’once de Rafa en a remis une couche en remet­tant en ques­tion l’une des bases de ce sport, à savoir le service. Une sortie qui ne manquera pas de faire réagir…

« Quand le tennis est né, vers 1900, les gens mesu­raient 1,70 mètre. Aujourd’hui, ils mesurent 2 mètres, mais la hauteur du filet est la même. La balle va donc beau­coup plus vite aujourd’hui. La vie évolue et nous devons rendre ce sport plus acces­sible, et c’est aussi pour cela que des sports comme le padel ont vu le jour. Il faut changer des choses. Il faut s’adapter au nouveau monde. De plus, le tennis est le seul sport qui commence par un penalty. Je me souviens, quand j’étais avec Rafael, je lui disais d’aller à gauche ou à droite, car au tennis, dès le service, la balle va telle­ment vite qu’on n’a pas le temps de réagir et de décider d’aller à gauche ou à droite, on est comme un gardien de but lors d’un penalty. »

Publié le lundi 21 septembre 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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